Incidente in via dell'Aeroporto: auto ribaltata dopo carambola con tre vetture, disagi al traffico

Traffico in tilt in prossimità del Ponte della Scafa a Fiumicino. A determinarlo un incidente stradale che ha coinvolto quattro auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13:00 in via dell'Aeroporto di Fiumicino, in direzione dello scalo internazionale Leonardo Da Vinci, altezza del viadotto. Quattro le persone contuse, con due feriti lievi trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedala Grassi di Ostia.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Municipale di Fiumicino. Quattro le vetture coinvolte, di queste una ha terminato la propria corsa ribaltata con un secondo mezzo rimasto bloccato al centro della carreggiata.

Inevitabili le ripercussioni al traffico con i 'caschi bianchi' del Comune aeroportuale che hanno attuato delle deviazioni in loco in attesa della rimozione dei mezzi incidentati dalla sede stradale. Code da via di Tor Boacciana a via dei Montgolfier.