Incidente al Prenestino: morta una donna

Una donna di 60 anni è morta dopo un investimento in via dell'Acqua Bullicante 239. La tragedia si è verificata alle 20:30 del 27 febbraio sulla via dello shopping del Prenestino. La vittima è stata centrata da una Pegeout 106 e trasportata in gravissime condizioni al policlinico Umberto I.

Le sue condizioni, tuttavia, erano troppo critiche ed è morta poco dopo in ospedale. Sul posto, per i rilievi scientifici e la gestione del traffico il V Gruppo Casilino e la pattuglia dell'infortunistica mortali della Polizia Locale di Roma Capitale, più tardi supportata dal Gruppo Torri dei vigili.