San Giovanni: auto sbanda, danneggia vetture in sosta e cassonetti poi fugge via

Risveglio col "botto" per i residenti di via Acaia con un'auto che ha danneggiato due vetture parcheggiate, abbadduto un cassonetto dei rifiuti Ama per poi fuggire via. E' accaduto poco dopo le 5 del mattino. Ad accorgersi del fatto i residenti che, svegliati dal forte rumore, hanno allertato la Polizia Locale.

Gli agenti hanno accertato i danni subìta da una Land Rover e una Hyundai regolarmente parcheggiate e da un cassonetto dei rifiuti. Dopo l'incidente la vettura si è quindi allontanata. Un episodio non nuovo nel quartiere. Anche in via Lidia è successo un episodio simile.