Incidente a Velletri, scontro frontale sull'Appia: un morto e tre feriti

Un morto e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. E' pesante il bilancio di un incidente avvenuto alle 22.15 di ieri sera, 4 luglio, sulla strada statale 7 Appia, all'altezza del chilometro 45,600, nel territorio del Comune di Velletri. A scontrarsi frontalmente una moto condotta da un 52enne, che procedeva in direzione Cisterna di Latina, e un'auto guidata da un 20enne.

Ad avere la peggio il centauro, rimasto ucciso sul colpo dalla violenza dell'impatto: finito sull'asfalto, è morto nella rovinosa caduta. Ferita in modo grave la donna che viaggiava a bordo della sua moto: trasportata all'ospedale di Latina, la prognosi è al momento per lei riservata.

Feriti, ma non in maniera grave, anche i due ventenni a bordo dell'utilitaria coinvolta nello schianto. Sul posto per i rilievi gli uomini della polizia stradale di Albano. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e di risalire alle responsabilità.