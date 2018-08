Bambina di un anno investita davanti l'asilo: soccorsa con l'eliambulanza. E' grave

Ore d'ansia per una bambina di 1 anno trasportata in condizioni disperate all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 11:00 di martedì 7 agosto a Velletri, davanti un asilo nido privato dove è in corso un centro estivo che ospita bambini da 0 a 6 anni. A colpirla una mamma, che stava accompagnando la figlia nella stessa struttura scolastica.

Bambina investita davanti l'asilo

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento la piccola, che ha compiuto un anno a luglio, si trovava in compagnia di altri bimbi assieme alle maestre in un parco giochi, dove c'è anche un parcheggio, che si trova davanti l'asilo nido in via del Marco Finlandese, una traversa di via di Vecchia Napoli in un'area di campagna fuori dal centro cittadino di Velletri. Per cause ancora in via di accertamento la piccola è stata poi investita dalla giovane mamma di 27 anni.

Bambini in fin di vita dopo investimento a Velletri

Le condizioni della bambina, priva di coscienza e con una copiosa perdita ematica, sono apparse da subito critiche. Ad accompagnarla all'ospedale di Velletri la stessa 27enne che l'ha investita. Arrivata al nosocomio veliterno si è quindi deciso di trasportare la bimba d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù con l'eliambulanza, dove si trova in prognosi riservata ed in pericolo di vita. Sul posto per svolgere accertamenti gli agenti del commissariato di Velletri e quelli della Polizia Stradale di Albano.