Incidente frontale tra furgone e auto: 5 feriti gravi, quattro sono operai diretti a Velletri

Incidente oggi, 5 febbraio, in via Appia Sud, a Velletri. A scontrarsi frontalmente, al chilometro 47, una Matiz e un furgone Ducato, con a bordo 8 operai provenienti dalla provincia di Latina, diretti nel comune dei Castelli Romani per lavorare in un cantiere.

Cinque i feriti gravi. Quattro sono operai stati trasportati negli ospedali di Velletri, Aprilia e presso il Nuovo ospedale dei Castelli romani.

L'automobilista della Matiz invece è stato estratto dalle lamiere dei Vigili del Fuoco e trasportato in eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma. Sul posto la Polizia Locale per la viabilità, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Velletri per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La strada è rimasta chiusa fino alle 9 per rimuovere i mezzi.