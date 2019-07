Valmontone, tamponamento tra due tir in A1: quattro feriti. Traffico in tilt

Ancora una mattinata difficile per gli automobilisti della zona a sud di Roma che arriva fino ai confini con la Ciociaria. La notte tra mercoledì e giovedì 18 luglio, come riporta FrosinoneToday, c'è stato un tamponamento tra due grossi tir di cui uno con il rimorchio che si è intraversato nel tratto dell’autostrada del sole A1 al km 579 tra Valmontone e San Cesareo poco prima dello svincolo della diramazione Roma Sud ed in pratica ha chiuso l’intera carreggiata. Dalle prime ricostruzioni ci sarebbero 4 feriti di cui 3 gravi.

Sul posto i tecnici dell’autostrade per l’Italia ed una grossa gru dei vigili del fuoco di Frascati e di altri comandi di Roma e provincia con altri mezzi speciali che hanno lavorato diverse ore per spostare il rimorchio del tir e toglierlo dalla carreggiata.

Un incidente che sta avendo ripercussioni molto pesanti sul traffico veicolare anche nelle prime ore della mattinata odierna in quanto si registrano lunghe code in direzione della Capitale (circa 10 km con la fila che inizia prima del casello di Valmontone), ma si registrano anche delle code di qualche chilometro in direzione sud da San Cesareo fino al territorio di Labico. I tecnici di autostrade per l’Italia hanno aperto una corsia di marcia nella carreggiata sud. Per coloro che sono diretti a Roma si consiglia di procedere su via Casilina dal casello di Colleferro e riprendere l’autostrada in A1.