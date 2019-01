A1, incidente a Valmontone: morto un 40enne. Tre feriti

Ultimo dell'anno tragico sull'autostrada A1. E' grave il bilancio dell'incidente avvenuto all'altezza del casello di Valmontone, sulla diramazione Roma sud. A scontrarsi, in un tamponamento avvenuto in direzione sud, tre auto. Nello scontro sono rimaste ferite quattro persone. Il più grave, un 40enne di Avellino, è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Umberto I di Roma.

Dopo alcune ore la drammatica notizia del decesso. Ferite, ma per fortuna non in pericolo di vita, altre tre persone.

Sul posto gli agenti della polizia stradale di Roma Sud che si so occupati dei rilievi ed hanno ricostruito l'esatta dinamica dell’incidente. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code fino a quattro chilometri.