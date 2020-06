Incidente sulla Casilina: si scontrano auto e moto, grave 22enne

Incidente stradale domenica mattina su via Casilina a Valmontone nei pressi della rotatoria dell’Outlet. Verso le 9 e 45, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente un’auto, una Hyundai guidata da una donna di Valmontone che procedeva in direzione sud, ed una moto che procedeva in direzione opposta con alla guida un ragazzo di 22 anni di Paliano (Frosinone) che aveva deciso di passare la giornata di festa in compagnia degli amici con la passione per le due ruote.

Secondo quanto riporta FrosinoneToday, lo scontro all’altezza del benzinaio Ewa è stato violentissimo ed il ragazzo è rimasto a terra dolorante. Sul posto gli uomini del 118 di Colleferro che vista la gravità della situazione hanno allertato i colleghi dell’elisoccorso. In pochi minuti l’elicottero è arrivato dalla Capitale atterrando in uno spiazzo li vicino ed ha caricato il ragazzo che nel frattempo era stato stabilizzato, portandolo all’ospedale San Camillo dove è ricoverato in codice rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto i carabinieri di Valmontone e del Norm di Colleferro per i rilievi di legge e per regolamentare il traffico.