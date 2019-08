Moto si scontra frontalmente con una Smart: morto giovane operaio

Tragedia alle porte di Roma dove Valerio Astorino, un giovane operaio di 25 anni, è morto a seguito di un incidente stradale. L'impatto fatale è avvenuto nel pomeriggio di sabato 17 agosto, al chilometro 9,900 di via Maremma Inferiore.

Il ragazzo, romano e residente a Palestrina, viaggiava sulla sua Honda Cbr 600 quando, per cause ancora da appurare, si è scontrato con un Smart con a bordo un 35enne romano, alla guida, e un uomo di 54 anni. Valerio Astorino, disarcionato dal mezzo a due ruote, ha sbattuto sull'asfalto. Immediati i soccorsi ma per il giovane operaio non c'è stato nulla da fare.

Il 54enne, invece, è stato postato in eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma. E' in prognosi riservata ma, fortunatamente, non in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Palestrina, per i rilievi scientifici, e i militari di Gallicano del Lazio che indagano per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. I mezzi, come da prassi, sono stati posti sotto sequestro. La salma di Valerio Astorino è stata portata all'ospedale di Tor Vergata.