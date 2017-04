Ubriaco e con patente ritirata si ribalta con Ape, poi aggredisce i vigili

E' stato condannato ad un anno e due mesi con la condizione un uomo di 45 anni che ieri stava guidando ubriaco sulla via Prenestina. Tutto è avvenuto intorno alle 14 di ieri 25 aprile in viale Venezia Giulia. Il romano, al volante della sua Ape Piaggio, si è ribaltato all'altezza di via Prenestina restando incastrato nel mezzo.

L'uomo, liberato, ha quindi minacciato e aggredito verbalmente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale intervenuti. Dagli accertamenti è emerso anche che al 45enne, nel 2009, gli era stata ritirata la patente. Quindi l'arresto per i reati di oltraggio, aggressione, violenza e minacce a pubblico ufficiale, nonchè guida in stato di ebrezza e guida senza patente.