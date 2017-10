Incidente via Tuscolana: furgone ribaltato dopo scontro con auto, coinvolto anche uno scooter

Carambola questa mattina sulla via Tuscolana dove un furgone ha terminato la propria corsa ribaltato su un fianco dopo aver impattato con un'auto, coinvolto nell'incidente anche uno scooter. Lo scontro intorno alle 6:30 all'altezza del civico 916 della strada consolare, nella zona del Quadraro. Tre i feriti, tutti in modo lieve.

Incidente via Tuscolana al Quadraro

In particolare la carambola ha preso corpo all'altezza dell'incrocio con via degli Opimiani, direzione Cinecittà. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento una Opel Karl, un Opel Vivaro ed un Yamaha Majesty. Arrivate sul posto le ambulanze del 118 i conducenti dei tre mezzi sono stati tutti accompagnati al Policlinico Casilino con delle lievi ferite (due in codice verde e lo scooterista in codice giallo).

Rilievi scientifici

Sul posto per rilevare l'incidente gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto per la rimozione dei mezzi incidentati i carroattrezzi del deposito giudiziario Soccorso Stradale Capitale 3000.