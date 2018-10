Incidente sulla Tuscolana: scontro auto-furgone, traffico congestionato

Alba di traffico sulla via Tuscolana a causa di un incidente stradale. E' avvenuto intorno alle 6:30 all'altezza dell'incrocio con via di Porta Furba, in un incrocio semaforico snodo cruciale del traffico veicolare della zona. Ad impattare per cause in via di accertamento una Fiat Punto ed un Fiat Doblò. Ferito l'automobilista, trasportato in codice giallo dall'ambulanza del 118 all'ospedale Vannini.

Traffico a Porta Furba

A creare particolari disagi i due mezzi rimasti fermi all'incrocio per consentire agli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale di svolgere i rilievi scientifici. Con l'aumento del traffico mattutino pesanti sono stati i disagi per gli automobilisti, con lunghe code in tutte le direzioni che portano all'incrocio Tuscolana-Porta Furba e traffico sostenuto per chi proveniva dalla zone di Torpignattara, Quadraro ed Arco di Travertino. Rimossi i mezzi incidentati il traffico è tornato progressivamente alla normalità.