Incidente via Tuscolana: perde controllo dello moto e finisce contro un palo, morto 42enne

Incidente mortale sulla via Tuscolana dove un uomo ha perso la vita. E' accaduto nella zona del Quadraro, per il motociclista di 42 anni non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto.

Secondo una prima ricostruzione il sinistro è avvenuto intorno alle 13:00 di sabato 24 agosto all'altezza del civico 585 della strada consolare, nella zona del Quadraro, direzione Centro. A perdere la vita un centauro romano di 42 anni alla guida di una moto di grossa cilindrata.

Il centauro avrebbe perso il controllo della due ruote in prossimità di una curva (fra via dei Lentuli e via dei Pisoni) per poi impattare violentemente contro un palo.

Allertati i soccorritori il personale medico del 118 intervenuto sulla via Tuscolana non ha potuto far nulla, se non constatare il decesso dell'uomo. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro e svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Secondo i primi accertamenti sembrerebbe essere un sinistro autonomo, nel quale non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Per consentire i soccorsi e permettere agli agenti di svolgere i rilievi del caso il tratto di Tuscolana dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso temporaneamente al traffico all'altezza di via dei Lentuli.