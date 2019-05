Auto si ribalta sulla Tuscolana, ferite due persone

Un'auto ribalta e due persone all'interno. Chi ha assistito alla scena parla di un miracolo. Chi l'ha vissuta, in stato di choc, è stato trasportato al Policlinico Tor Vergata. Una vera e propria tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri sulla via Tuscolana, all'altezza del civico 869. Un'auto in transito dal centro verso Cinecittà, forse a causa dell'alta velocità, forse per evitare un ostacolo, è letteralmente "decollata" finendo la propria corsa sulla carreggiata opposta, ribaltata.

A bordo della vettura un uomo e una donna, rimasti per fortuna illesi. A soccorrerli immediatamente due persone a bordo di un'auto che proprio in quel momento si è ritrovato davanti la scena.

Sul posto anche ambulanze, vigili urbani e carabinieri. I due, lievemente feriti e in stato di choc, sono stati portati al Policlinico Tor Vergata. Danneggiati un marciapiede e uno scooter parcheggiato.