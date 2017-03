Incidente via Trionfale: pediatra di 63 anni investita da uno scooter

Borgata Ottavia in apprensione per una conosciutissima pediatra di zona rimasta ferita dopo essere stata investita nella mattinata di mercoledì 22 marzo poco distante dalla stazione ferroviaria Ottavia. L'incidente stradale poco dopo le 9:00 di ieri mattina, all'altezza del civico 11320 della via Trionfale. A colpire la dottoressa, di 63 anni, uno scooter Kymco. Ferito anche il conducente del mezzo a due ruote. Sia la donna che lo scooterista sono poi stati accompagnati dal personale medico del 118 all'ospedale San Filippo Neri, entrambi in codice giallo con delle lievi ferite. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.