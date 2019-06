Incidente in via di Trigoria: ciclista si scontra con un'auto, gravi le sue condizioni

E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio il ciclista rimasto coinvolto in un incidente stradale in via di Trigoria nella mattinata di oggi 20 giugno. Poco dopo le 7.30, all'altezza dell'incrocio con via Laurentina, a scontrarsi una Ford Focus e una bici, condotta da un uomo tra i 35 e i 40 anni.

Ad avere la peggio il ciclista, rimasto a terra contuso, per il quale è stato necessario l'intervento dell'ambulanza sul posto che l'ha trasportato al Sant'Eugenio in codice rosso.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale.