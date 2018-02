Incidente su Ponte Garibaldi: auto contro tram 8, traffico in tilt a Trastevere

Un'auto contro un tram. E' la scena visibile a chi si trovata in transito nel primo pomeriggio di venerdì 16 febbraio nella zona di Trastevere. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 14:30 di oggi su Ponte Garibaldi, altezza intersezione fra lungotevere Raffaele Sanzio e piazza Giuseppe Gioacchino Belli. Lo scontro fra una vettura ed il tram della linea 8 Casaletto - Torre Argentina.

Incidente a Trastevere

In particolare il conducente della vettura viaggiava in direzione di viale di Trastevere, quando, secondo quanto si apprende a causa di un malore, avrebbe perso il controllo dell'auto, una Hyundai, invadendo i binari del tram sul quale era in transito l'8. Inevitabile lo scontro con la macchina che ha impattato con la fiancata sinistra contro il mezzo pubblico.

Scontro auto-tram su ponte Garibaldi

Illeso il conducente della vettura, che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nessun ferito nemmeno a bordo a bordo del tram 8. Allertati i soccorritori sul posto è quindi arrivata prontamente una ambulanza del 118, tornata indietro vuota. Su ponte Garibaldi anche gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Traffico a Trastevere

Pesanti invece le ripercussioni al traffico veicolare della zona. Per consentire i rilievi scientifici dei vigili urbani i tram della linea 8 sono stati limitati a piazza Bernardino da Feltre, con l'attivazione dei bus sostitutivi fra piazza Venezia e piazza Bernardino da Feltre. Terminati i rilievi le corse dei mezzi pubblici hanno ripreso il loro normale percorso.