Incidente a Trastevere: tram 8 investe un uomo e una donna, sono gravi

Due persone sono state investite dal tram della linea 8, oggi 31 gennaio a Trastevere. E' successo intorno alle 20 circa all'altezza del civico 64 di viale Trastevere. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale con il gruppo Trevi, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i tecnici Atac.

Secondo una prima ricostruzione le due persone, uno e una donna, erano in mezzo a viale Trastevere quando il tram 8 è sopraggiunto investendoli. Entrambi, senza documenti, sono rimasti feriti gravemente. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale San Camillo, l'uomo invece al Santo Spirito. Portato in ospedale, al Fatebenefratelli, anche il conducente Atac che, a seguito dell'incidente, sotto choc, ha avuto un malore.

A ricostruire la dinamica esatta dell'incidente sarà la Polizia Locale. Per permettere i rilievi scientifici del caso, Atac ha sospeso le corse del tram temporaneamente, fino alle 22:20, attivando il servizio bus navetta, con viale Trastevere chiusa per il tempo tecnico necessario per le indagini relative al sinistro stradale.