Incidente al Colosseo: tram esce dai binari e colpisce un bus

Incidente in zona Colosseo dove un tram è uscito dai binari ed ha impattato contro un bus in transito. Lo "svio" in via Labicana ha riguardato un tram della linea 3 un bus dell'Atac, ed un'auto. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Municipale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Ferito l'autista del bus Atac.

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 17:15 di giovedì 2 luglio quando il tram che viaggiava in direzione di piazza del Colosseo è uscito fuori dai binari all'altezza di via Merulana impattando contro un autobus in transito ed una vettura ferma in sosta.

Tutta da accertare la dinamica, sulla quale stanno svolgendo i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire l'intervento dei soccorsi è stata chiusa al transito la corsia preferenziale di via Labicana in direzione dell'Anfiteatro Flavio.

Per rimuovere i due pesanti mezzi pubblici dai binari sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, con l'ausilio del Carro Sollevamenti e di una Autogru. Sul posto anche il Funzionario di Servizio e il Capo turno Provinciale.

🔴 #Roma - Via Labicana altezza Via Merulana intersezione con Piazza del Colosseo



🚍⛔ corsia preferenziale chiusa > Piazza del Colosseo#Luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) July 2, 2020