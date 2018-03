Auto ribaltata sulla Colombo ed incidenti sul Raccordo: traffico in tilt verso Roma

Serie di incidenti e traffico in tilt a Roma. Sul Grande Raccordo Anulare, sulla Cristoforo Colombo e sulla Roma-Fiumicino una serie di incidenti hanno creato lunghe code. Intorno alle 8:30 tra viale Guido Baccelli e via Laurentina, verso l'Eur, una Reanult si è ribaltata su un lato.

Sul posto gli agenti del gruppo Tintoretto della Polizia Locale. Un così detto "incidente autonomo", senza feriti, ma che ha generato incolonnamenti sulla Colombo in direzione Roma.

Traffico anche sul Gra dove si sono verificati tre tamponamenti e lunghe code in carreggiata interna da via Prenestina a via Ardeatina ed in carreggiata esterna dall'Aurelia fino alla Laurentina. Caos anche su via di Boccea, tra via Pio IX e via del Forte Boccea, via Tuscolana, via Tiburtina e sulla Roma-Fiumicino dove piccoli incidenti hanno portato intoppi alla viabilità.