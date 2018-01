Incidenti sul Raccordo Anulare: traffico congestionato e lunghe code

Traffico sul Grande Raccordo Anulare dove la circolazione é congestionata sull'intero anello a causa di due incidenti. In carreggiata interna troviamo code dalla Diramazione Roma Sud alla Roma-Fiumicino, mentre in esterna si rallenta a tratti dalla Prenestina all'Aurelia.

Trafffico A24 e Pontina

Sul tratto urbano della A24 il traffico é bloccato da via dei Fiorentini alla Tangenziale Est in direzione del Centro. Sulla Pontina la circolazione è molto rallentata a causa di due incidenti: uno all'altezza di Castel Romano in direzione di Roma, l'altro all'altezza di Spinaceto verso sud. Disagi anche dal Raccordo a Viale Europa verso l'Eur.

Traffico sulle strade consolari

Le consolari sono generalmente trafficate in entrata a Roma: incolonnamenti sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone, sulla Nomentana da Tor Lupara a Colleverde e sull'Appia da Frattocchie a Capannelle. Così in un comunicato Astral Infomobilità.