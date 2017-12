Incidente e auto in fiamme: traffico su A24 e A1

Mattina di traffico fuori il Grande Raccordo Anulare. Per cause da accertare, intorno alle 12 e 30, un’auto è andata in fiamme tra l’allacciamento della A24 Roma-Teramo e l’allacciamento diramazione Roma Sud altezza km 540+000 direzione Napoli. Disagi alla circolazione a causa del fumo in strada.

Poco più tardi, invece, un incidente ha causato traffico e code tra sulla A24, altezza Ponte di Nona, in uscita dal Grande Raccordo Anulare in direzione Teramo.