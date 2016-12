Incidente al Quartaccio: scontro tra una Smart ed una Mini, morto 18enne

E' morto a soli 18 anni per un incidente stradale. Ancora una giovane vita spezzata sulle strade della Capitale dove stanotte si è registrato un mortale nella zona del Quartaccio. A scontrarsi intorno alle 2:00 una Mini ed una Smart venute a contatto in maniera violenta in via del Monte della Capanna, altezza incrocio via del Quartaccio (zona Torrevecchia).

MORTO DURANTE TRASPORTO IN OSPEDALE - Ad avere la peggio sono state le due persone a bordo della City Car, trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli il conducente dell'auto per il passeggero, un 18enne romano, non c'è stato nulla da fare è deceduto durante il trasporto al noscomio universitario. Lievemente feriti gli occupanti della Mini. Sul posto per i rilievi ed accertare la dinamica del sinistro gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale.