Incidente via Casilina: abbatte semaforo e si ribalta con l'auto, ferita una 81enne

Ha perso il controllo della vettura per poi abbattere un semaforo e terminare la propria corsa ribaltata all'interno dell'auto. A rimanere ferita una anziana signora di 81 anni, trasportata poi in codice rosso in ospedale.

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 12:30 di lunedì 25 maggio sulla via Casilina, all'altezza dell'incrocio fra via di Tor Tre Teste e via di Torre Spaccata, nell'omonimo quartiere della periferia est della Capitale.

Qui l'81enne alla guida della Daewoo Matiz ha perso il controllo dell'auto per cause in via di accertamento. Poi l'impatto contro l'impianto semaforico ed il ribaltamento della vettura. Affidata alle cure del 118 la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni.

Da accertare la dinamica del sinistro, nel quale non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.