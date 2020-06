Incidente a Torre Maura: auto ribaltata, grave un bimbo di 2 anni. Ferito anche il fratello di 5

Un’auto ribaltata con all’interno una famiglia composta da madre, padre e due figli piccoli. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 22:30 di domenica 21 giugno a Torre Maura. Tre i feriti, la mamma ed i due figli di 2 e 5 anni. Grave il più piccolo dei due, trasportato d’urgenza in ospedale.

Il sinistro è avvenuto su viale di Torre Maura, altezza incrocio via di Torrespaccata. Qui un cittadino indiano alla guida di una Fiat Croma ha perso il controllo della vettura per cause in via di accertamento, ribaltandosi. Allertati i soccorsi sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la polizia locale.

La donna, una cittadina indiana di 36 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni. I due bambini sono invece stati trasportati al Policlinico Umberto I, dove è stato medicato anche il papà. Grave il bimbo di 2 anni, refertato in codice rosso. Codice giallo per il fratello più grande.

Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro e svolgere i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Prenestino ex Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo i primo riscontri l’incidente non avrebbe visto coinvolte altre vetture.