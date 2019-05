Torre Angela: distrugge recinzione col furgone e finisce nel parcheggio della carrozzeria

Un Fiat Fiorino letteralmente impuntato in verticale fra una Porsche ed una Smart. Questo il particolare incidente stradale visibile nel pomeriggio di domenica nella zona di Torre Angela. Qui il conducente del piccolo furgone ha perso il controllo del mezzo divellendo la recinzione di una carrozzeria e finendoci dentro da via del Torraccio di Torrenova, incrocio con via Maglie. Alla guida del mezzo da lavoro un uomo di 63 anni.

In particolare il 63enne, dopo aver impattato contro una Smart in sosta, ha trascinato la citycar oltre la recinzione della carrozzerria che si trova all'incrocio delle due strade del VI Municipio delle Torri terminando la prorpria corsa dentro il parcheggio. Qui ha poi danneggiato una Porsche che si trovava nell'area di sosta dell'officina.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Unico ferito il conducente del Fiorino, affidato al personale medico del 118 e trasportato in codice giallo al Policlinico Tor Vergata dove è stato sottoposto ai test di rito su alcol e droga.