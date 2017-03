Incidente a Torre Angela: auto investe ragazza davanti la palestra

Investimento a Torre Angela dove una ragazza è stata colpita da un'automobile mentre attraversava la strada davanti una palestra. L'incidente stradale si è verificato intorno alle 16:00 di ieri in via Celio Caldo, altezza incrocio con via di Torrenova. Colpita dalla vettura la ferita è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 che l'ha trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

RILIEVI STRADALI - Sotto choc la donna alla guida dell'automobile investitrice, una romana di 36 anni, medicata sul posto dopo essersi fermate a prestare i primi soccorsi. Resta da accertare la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.