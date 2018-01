Colpisce quattro auto e si ribalta con la Fiat Stilo, poi la fuga per evitare il linciaggio

Si è dato alla fuga per evitare il linciaggio. A creare il panico stanotte a Torre Angela il conducente di una Fiat Stilo che ha prima colpito quattro vetture in sosta per poi terminare la propria corsa a testa in giù. Il rumore provocato dallo scontro ha quindi risvegliato buona parte dei residenti di via San Giovanni Rotondo, poi scesi in strada per cercare l'autore dell'incidente che, oltre a danneggiare quattro vetture in sosta, poteva arrecare danni più gravi in caso di presenza di persone o automobilisti in transito.

Incidente a Torre Angela

I fatti hanno preso corpo la notte fra il 19 ed il 20 gennaio su via San Giovanni Rotondo, altezza incrocio via Bitonto. Qui il conducente della vecchia utilitaria italiana ha perso il controllo della vettura carambolando contro quattro macchine che si trovavano parcheggiate sulla via del VI Municipio delle Torri. Un impatto violento con la Stilo che si è poi ribaltata.

In fuga dal linciaggio a Torre Angela

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono arrivati gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno richiesto ausilio alla polizia di Stato per individuare un uomo in fuga in quanto ricercato da diverse persone propense al linciaggio.

Accertamenti in corso

Dei veri e propri momenti concitati quelli vissuti nel popoloso quartiere della periferia est della Capitale. Arrivate sul posto le forze di polizia del conducente della Stilo non c'era però traccia. Non rubata la vettura, gli investigatori sono a lavoro per risalire all'uomo che si trovava alla guida dell'auto che ha innescato la carambola. Sequestrata, l'auto è stata poi portata al deposito giudiziario Graziosi della via Prenestina.