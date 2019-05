Incidente a Tor Sapienza: perde controllo del tir ed investe cinque auto, ferita una 14enne

Maxi carambola a Tor Sapienza dove un tir è uscito fuori strada colpendo tre auto in sosta e due in transito. Due i feriti, fra i quali una ragazza di 14 anni che si trovava alla fermata del bus, poi trasportata in codice rosso in ospedale ed un bambino, al momento del sinistro a bordo di una delle vetture ferme.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 16:00 di giovedì 2 maggio in piazza Cesare De Cupis, intersezione con via Collatina. Qui il camionista del mezzo pesante ha perso il controllo del Tir impattando contro tre auto in sosta e due vetture in transito, con una delle macchine travolte dal camion che ha poi investito l'adolescente che si trovava alla fermata del bus.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma de La Rustica, le ambulanze del 118 e gli agenti del V Gruppo Prenestino, ex Casilino, della Polizia Locale di Roma Capitale. Due i feriti, la 14enne trasportata come detto in codice rosso all'ospedale Sandro Pertitini ed un bambino, che si trovava a bordo di uno dei veicoli fermi, trasportato in codice giallo sempre al nosocomio di via dei Monti Tiburtinti.

Per consentire l'intervento dei soccorritori e la rimozione dei mezzi incidentati, con il tir fermo di traverso ad occupare tutta la carreggaita, piazza De Cupis è stata temporaneamente chiusa al transito veicolare e poi riaperta. Svolti i rilievi scientifici dai 'caschi bianchi' resta da accertare la dinamica dell'accaduto.