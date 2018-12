Incidente a Tor di Quinto, con l'auto contro un albero: morto un 28enne

Incidente mortale nella notte su viale di Tor di Quinto. A perdere la vita un giovane di 28 anni, T.A., rimasto ucciso nell'impatto della sua auto contro un albero. I fatti nella notte. Erano da poco passate le 3 quando, all'altezza del civico 55, la Toyota Aygo condotta dal giovane è uscita di strada finendo la propria corsa contro un albero.

Un impatto tremento che non ha lasciato scampo al 28enne, morto praticamente sul colpo. Sul posto, chiamati ad accertare cosa ha provocato la perdita del controllo dell'auto, gli agenti del XIV gruppo Monte Mario. In ausilio per la viabilità il I gruppo Prati.