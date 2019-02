Tor di Quinto: incendio dopo l'incidente frontale, due feriti. Morto il cane di un conducente

Incidente frontale in viale Tor di Quinto con conseguente incendio. E' avvenuto oggi intorno al 12, all'altezza del civico 53, tra ponte Milvio e lo svincolo dell'Olimpica. Un'Audi Q3 e un autocarro, per cause ancora da appurare, si sono scontrate ed entrambi i mezzi hanno preso fuoco.

Sul posto il personale Ama, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale Roma Capitale con gli gruppo Cassia. Il conducente del mezzo pesante è stato ricoverato al Gemelli in codice rosso mentre la conducente dell'auto al Santo Spirito in codice giallo. Nell'impatto un cane, all'interno dell'Audi Q3, è morto.

Per tutte le operazioni di soccorso il traffico è rimasto paralizzato in tutta la zona, compresa la vicina Flaminia. Per permettere la pulizia stradale, Atac ha deviato momentaneamente il bus della line 69 in via del Foro Italico, via dei Campi Sportivi, via Antonio Sant'Elia, lungotevere Acqua Acetosa, via Sassi di San Giuliano e sul Ponte Flaminio.