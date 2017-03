Incidente a Tor Bella Monaca: scontro auto-scooter, grave 28enne

Brutto incidente stradale oggi 16 marzo a Tor Bella Monaca. Un ragazzo di 28 anni è stato ricoverato in ospedale a seguito di un violento scontro. Il giovane, intorno alle 14 circa, era in sella al suo scooter Honda quando per cause ancora da accertare si è schiantato con una Renault Megane.

L'impatto, violento, è avvenuto in via di Tor Bella Monaca all'altezza della strada che si incrocia con via Calimera. Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunte tre pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, per i rilievi e la gestione della viabilità, e i sanitari del 118. Il 28enne, dopo le prime del caso, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, dove è ricoverato in prognosi riservata. Oggi pomeriggio, invece, una ragazza è stata investita in via della Magliana e trasportata al San Camillo.