Fuori strada con l'auto finisce in una scarpata sospeso nel vuoto, salvato da un albero

In bilico con l'auto in una scarpata appoggiata ad un albero che ha evitato che la vettura precipitasse nel vuoto. È accaduto la notte di venerdì 21 dicembre quando a Tolfa i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti sulla S.P. 3/b (altezza km 22) per recuperare un'auto a seguito di incidente stradale.

Qui un’autovettura Fiat Punto aziendale, alle ore 03.00 circa era uscita fuori strada precipitando in una scarpata. A bordo soltanto il conducente (tolfetano di 34 anni) trasportato da un passante presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia ma subito dimesso poiché in buone condizioni fisiche.

L’autovettura si era addossata su un albero, ma in bilico lungo la scarpata con la possibilità di cadere sulla strada sottostante. I pompieri del Comune portuale hanno messo in sicurezza l’area e provveduto al recupero dell’automezzo con l’ausilio dell’autogru AG 17. Sul posto anche la polizia ed i carabinieri di Civitavecchia. Secondo i primi accertamenti nessun'altro mezzo sarebbe rimastro coinvolto nel sinistro.