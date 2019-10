Torre Spaccata, incidente all'incrocio Togliatti Romanisti: motociclista in prognosi riservata

Gravissimo incidente stradale a Torre Spaccata nella giornata di ieri. Un uomo di 35 anni è ricoverato in prognosi riservata, in condizioni disperate, al Policlinico Tor Vergata, a seguito di uno scontro avvenuto poco prima di mezzogiorno.

I fatti all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti. Il 35enne, a bordo di uno scooter Honda Sh, in transito sulla Togliatti in direzione Casilina si è scontrato con una Fiat Punto condotta da una donna di 63 anni. L'auto, secondo quanto si apprende, stava svoltando dalla Togliatti verso viale dei Romanisti. Lo scooter ha colpito l'auto nella parte posteriore, sbalzando il conducente sull'asfalto.

Nell'impatto il motociclista ha riportato gravi lesioni. Trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata, si trova attualmente in prognosi riservata. A ricostruire la dinamica sono chiamati gli agenti del V Prenestino, ex Casilino, che ieri hanno effettuato i rilievi e sequestrato i mezzi coinvolti nell'incidente.