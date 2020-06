Cade dal motorino, calciatore 20enne in rianimazione: Tivoli in ansia per Alessio Bari

"Forza Alessio, ti aspettiamo più forte di prima", questo il messaggio di pronta guarigione del Villalba Ocres Moca 1952, società di calcio di Eccellenza nella quale è tesserato Alessio Bari, calciatore di tiburtino di 20 anni rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Tivoli.

In particolare il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica scorsa in via Tiburto. Qui il giovane atleta, ritenuto uno dei migliori talenti del calcio dilettantistico regionale, ha perso il controllo dello scooter che stava conducendo per poi impattare violentemente contro un'auto in sosta.

Soccorso dal personale del 118 Alessio Bari è stato quindi trasportato dapprima all'ospedale di Tivoli e poi trasferito d'urgenza all'ospedale San Giovanni Addolorata, dove si trova ancora in prognosi riservata.

Sul posto per accertare la dinamica dell'accaduto e svolgere i rilievi scientifici del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Tivoli, coordinati dalla dottoressa Silvia Negri. Secondo i primi riscontri Alessio Bari sarebbe rimasto ferito nel corso di un incidente autonomo.

Molto conosciuto a Tivoli e nell'area dei Comuni della provincia nord est della Capitale, sono stati decine i messagi di vicinanza alla famiglia ed al calciatore per augurargli una pronta guarigione. "Adesso - si legge sulla pagina Facebook del calciatore - con la stessa grinta e la stessa spavalderia che hai in campo, vai in gol in questa importante partita. Dai Alè ti aspettiamo tutti per festeggiare insieme".