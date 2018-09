Tragedia a Tiburtino III: anziana muore investita fuori dal supermercato, caccia al pirata della strada

Investita e uccisa davanti ad un supermercato nel quartiere di Tiburtino III. Tragedia questa mattina in via degli Alberini. Una donna di 70 anni è morta sul colpo dopo essere stata travolta da un'auto. I fatti alle 8.30 di questa mattina, sabato 1 settembre. La vettura, secondo quanto si apprende, non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita via.

Inutili i tentativi di soccorrere la donna, morta praticamente sul colpo: troppo gravi le lesioni riportate nello schianto. Sul posto gli agenti del IV gruppo Tiburtino della Polizia Locale.

Secondo quanto si apprende sarebbero in corso le ricerche del pirata della strada anche nei garage del quartiere. Lo schianto sarebbe stato ripreso dalle telecamere dell'esercizio commerciale, punto di riferimento della zona.