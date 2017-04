Tiburtina: sottopasso a Settecamini allagato, strada chiusa

Traffico in tilt sulla Tiburtina in zona Guidonia. All'altezza di Settecamini, infatti, a causa di un allagamento il sottopasso San Getullo è stato chiuso alla circolazione, in direzione Tivoli, dalle 17:25. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale.

Si registrano così code e rallentamenti, con deviazioni su via del Tecnopolo. Traffico tra il Grande Raccordo Anulare e Setteville. Caos anche su via di Salone e via Cerchiara.