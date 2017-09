Scontro sulla Tiburtina, coinvolta un'auto della polizia: quattro feriti

Incidente stradale su via Tiburtina nel tardo pomeriggio di oggi. Sono quattro i feriti di uno scontro verificatosi all'altezza del civico 476, nei pressi del fast food burger King. A scontrarsi un'auto della polizia, una Bmw e uno scooter. Feriti i due poliziotti, il conducente della vettura e lo scooterista. Secondo quanto si apprende dalla Questura avrebbero tutti fatto ricorso alle cure mediche, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto, oltre alle ambulanze, anche la polizia e gli agenti del IV gruppo Tiburtino della Polizia Locale.

Da una primissima ricostruzione l'auto della polizia si sarebbe scontrata con la Bmw, colpendo poi successivamente uno scooterista. La dinamica però è ancora tutta da accertare. Si stanno ascoltando anche i numerosi testimoni presenti sul posto.

Foto Emanuela