Incidente sulla Tiburtina: frontale tra camion, traffico in tilt

Tiburtina Valeria in tilt venerdì mattina in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto due camion. Il sinistro nella zona di Guidonia Montecelio, fra Setteville e l'area industriale del Comune della Città dell'Aria. Ad impattare frontalmente per cause in via di accertamento due camion, con uno dei conducenti rimasto incastrato fra le lamiere del mezzo.

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 5:00 del 6 dicembre quando uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro ha invasto la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con un secondo camion. Rimasto incastrato nell'abitacolo, uno dei due camionisti è stato estratto dai vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana e poi affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli in codice rosso per dinamica.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Settecamini. Per consentire i rilievi scientifici e la rimozione dei mezzi incidentati si sono creati dei disagi alla normale circolazione stradale con il traffico paralizzato diverse ore in entrata nella Capitale.

Ripercussioni anche per gli automobilisti in entrata a Roma da via di Casal Bianco e sul tratto urbano dell'A24, dove gli automobilisti in arrivo dai Comuni della Valle dell'Aniene hanno fatto i conti anche con un altro sinistro, purtroppo con esito mortale, avvenuto intorno alle 6:30 sull'autostrada Strada dei Parchi fra Castel Madama e Tivoli, sempre in direzione Roma.