Via Tiburtina: volante insegue auto rubata e finisce schiacciata da un camion

1 / 4

continua →

Una immagine da mozzare il fiato con una volante della polizia schiacciata da un camion. Questa l'istantanea visibile al chilometro 17 della via Tiburtina, nel territorio di Guidonia Montecelio, dove l'inseguimento di una vettura rubata ha rischiato di tramutarsi in tragedia. Ad avere la peggio i due poliziotti che stavano inseguendo il fuggitivo, rimasti feriti e trasportati d'urgenza all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. I fatti intorno alle 11:30 nel tratto di Strada Statale compreso tra via della Tenuta del Cavaliere e via Bruno Pontecorvo.

FUGA DA FILM - Nello specifico l'inseguimento ha cominciato a prendere vita poco prima delle 11:30 di questa mattina quando gli agenti di polizia hanno intercettato una Fiat Uno verde rubata che viaggiava sul Grande Raccordo Anulare. Uscita allo svincolo 13 della via Tiburtina, sulle sue tracce si è quindi messa un'auto della polizia stradale di Tivoli che gli ha intimato l'alt. L'autista però, invece di fermarsi ha ingaggiato una pericolosa corsa a tutta velocità zigzagando tra le auto in direzione di Guidonia.

L'INCIDENTE - Superata la rotatoria da dove si entra al Centro Agroalimentare Romano, la Uno ha poi urtato un camion per il trasporto di mobili di un'azienda. Colpito il mezzo pesante quest'ultimo ha prima carambolato sul guard rail per poi piombare addosso alla Bmw della PolStrada schiacciandola nella parte anteriore e mandando in frantumi il lunotto della stessa, per poi terminare la propria corsa con il lato posteriore destro sopra la stessa auto della polizia.

AUTO ABBANDONATA NELLA ZONA INDUSTRIALE - Nonostante l'incidente la Fiat Uno ha proseguito la sua corsa. Sulle sue tracce diverse pattuglie di polizia con un'auto del Reparto Volanti che ha poi trovato la vettura nascosta alla meno peggio poco distante dal luogo del sinistro. Ritrovata in via Luigi Einaudi, nell'area industriale del Comune della Città dell'Aria, gli agenti hanno poi rintracciato anche una ragazza italiana di 30 anni, incensurata, risultata poi essere passeggera dell'auto in fuga.

CACCIA AL FUGGITIVO - Accompagnata negli uffici del commissariato di polizia di Tivoli la sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Accertamenti in corso sull'autista della Fiat Uno riuscito a darsi alla fuga e attivamente ricercato.

TIBURTINA CHIUSA - Soccorsi i due poliziotti dalle ambulanze del 118, il tratto di via Tiburtina compreso fra via della Tenuta del Cavaliere e via Bruno Pontecorvo è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

CLICCA PER VEDERE LE FOTO