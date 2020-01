Thomas Adami e Matteo Calabria, i due giovani calciatori morti su via Tiburtina: Tivoli e Guidonia sotto shock

Due giovani vite spezzate, le comunità di Tivoli e Guidonia sotto shock, il mondo del calcio dilettantistico e del futsal in lutto. Thomas Adami e Matteo Calabria, i due giovani morti all'alba di sabato in un incidente stradale sulla via Tiburtina, lasciano, come sempre accade, un vuoto difficile da colmare. In queste ore amici e parenti stanno riversando sui social il proprio dolore.

Thomas e Matteo dall'Albula al Settecamini

I due si erano conosciuti all'Albula calcio, società giovanile nella quale sono cresciuti e formati. Di Albuccione di Guidonia Thomas, di Tivoli Terme Matteo, erano diventati amici, incrociando le proprie vite proprio grazie al calcio. Portiere il primo, terzino prima mediano poi il secondo avevano condiviso destini paralleli ed esperienze identiche. Entrambi dall'Albula si erano ritrovati a giocare a Futsal nell'Asdc Settecamini, società oggi in lutto e che ha sospeso tutte le proprie attività in segno di rispetto per le due giovani vite spezzate.

La dinamica dell'incidente su via Tiburtina

Cosa è successo questa mattina alle 5 su via Tiburtina lo accerteranno i Carabinieri di Tivoli e le perizie disposte sui mezzi: sia la Panda sia il bus Cotral sono stati posti sotto sequestro; disposta sui corpi dei due giovanissimi l'autopsia. Al momento l'ipotesi principale è che l'auto abbia sbandato, per motivi ancora da accertare, finendo contro il mezzo pubblico in quel momento in servizio sulla tratta Palombara Roma. A seguito dell'impatto l'auto, dopo aver girato su se stessa, è finita praticamente distrutta e per liberare Thomas Adami e Matteo Calabria dalle lamiere si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Lutto nel calcio

Il dolore, come detto, è forte nelle comunità colpite. I messaggi sui social network si susseguono e anche le società sportive coinvolte hanno voluto esprimere il proprio cordoglio. L'Albula, attraverso la sua pagina facebook, scrive: "Una tragica e inaspettata notizia ha sconvolto questa mattina la nostra Società e tutta la comunità. Il presidente,il direttivo, i dirigenti, lo staff tecnico e tutti i componenti della famiglia Albula si stringono forte all'immenso dolore delle famiglie dei nostri ragazzi Thomas e Matteo. IL vostro sorriso rimarrà per sempre il nostro".

Ed anche la lega nazionale dilettanti si è espressa: "Il vostro sorriso era uno di quei rari sorrisi che illuminavano le giornate di chi vi voleva bene. È difficile da credere, è difficile da accettare! Ciao Matteo, ciao Thomas...".