Perde il controllo della Bmw e travolge 33 scooter, tragedia sfiorata a Termini

Ha perso il controllo dell'auto per poi salire su due marciapiedi e travolgere tutto quello che aveva davanti. Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri in via Magenta, a due passi dalla stazione Termini. Ad innescare la carambola una Bmw condotta da un uomo italiano di 55 anni, poi rimasto ferito e trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118. E' accaduto intorno alle 20:00 di mercoledì 14 febbraio.

Incidente in via Magenta

L'incidente stradale è avvenuto davanti a decine di testimoni che a quell'ora affollavano l'area intorno alla stazione Termini. Solo per una casualità nessuno, oltre all'automobilista che ha causato la carambola, è rimasto ferito. Secondo quanto si apprende il conducente della Bmw avrebbe accusato un malore per poi perdere il controllo della vettura.

Auto travolge scooter a Termini

All'altezza dell'incrocio fra via Magenta e via Marghera la Bmw è salita sul marciapiede di destra travolgendo una decina di scooter in sosta nel'area di parcheggio. Impazzita la vettura ha quindo colpito una Fiat Panda, altri scooter parcheggiati nelle aree di sosta del marciapiede opposto per poi terminare la propria corsa contro una Alfa Romeo Giulietta ed una quarta auto.

Un ferito

Tra la paura e l'apprensione i testimoni hanno allertato i soccorritori con l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118. Rimasto ferito, il conducente della Bmw ha affermato di aver avuto un malore. Accompagnato al Policlinico Umberto I in codice rosso poi declassato poi a codice giallo.

Decine di scooter danneggiati

Secondo gli accertamenti dei vigili urbani sono stati 33 gli scooter distrutti o seriamente danneggiati dalla carambola innestata dalla Bmw, molti dei motocicli per la violenza del'impatto sono letteralmente stati scaraventati in aria. "Una scena incredibile - raccontano i testimoni - solo per una casualità nessuno si è fatto male". Inevitabili naturalmente i disagi alla circolazione dell'area dell'Esquilino e di Castro Pretorio. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul posto anche molti dei proprietari dei mezzi danneggiati dall'incidente.