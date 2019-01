Incidente a San Lorenzo: auto ribaltata sulla tangenziale, traffico in tilt

Un'auto ribaltata sulla tangenziale. Tanti i disagi ma fortunatamente nessun ferito. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 6:30 di venerdì 18 gennaio sulla circonvallazione Tiburtina. A terminare la propria corsa capovolta il conducente di una Skoda Fabia. Il sinistro, avvenuto per cause in via di accertamento, fra le uscite San Lorenzo e via Prenestina.

Inevitabili i disagi al traffico sino alla rimozione del veicolo incidentato. Sul posto per regolare la viabilità gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale. Ripercussioni anche per i veicoli in entrata in città dal Tronchetto Urbano dell'A24.

Un venerdì mattina di traffico intenso in città Come informa Muoversi a Roma alle 9:00 il bollettino della viabilità indicava traffico congestionato in via di Tor Sapienza tra via Luigi Alamanni e via degli Armenti; in via Collatina tra viale Palmiro Togliatti e via Emilio Longoni.

Traffico intenso in via della Pineta Sacchetti tra via Mattia Battistini e via Trionfale; in via di Monteverde tra via del Casaletto e piazzale Enrico Dunant.



Traffico rallentato sulla Tangenziale Est tra via Salaria-Villa Ada e viale Castrense/via Nola; in via della Magliana tra piazza Antonio Meucci e Viadotto della Magliana; in via del Casaletto tra via di Monte Verde e via dei Colli Portuensi; in via Flaminia tra piazzale Flaminio e Ponte Flaminio; in via Nomentana tra via del Casale di San Basilio e Poggio Fiorito; in via di Grotta di Gregna tra via Collatina e viale Fernando Santi-Colli dell'Aniene; sul lungotevere tra Ponte Umberto I e Ponte Sant'Angelo; in via Aurelia verso via di Acquafredda; in via Portuense tra via Quirino Majorana / via Grimaldi e Largo Alessandro Toja; in viale Guglielmo Marconi tra piazza della Radio e largo Maestri del Lavoro-Metro B Marconi.