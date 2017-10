Scontro auto-moto all'uscita della Galleria Giovanni XXIII: grave 56enne

Si sono scontrate all'uscita della Galleria Giovanni XXIII. Ad impattare violentemente un'auto ed una moto coinvolte in un grave incidente stradale. Il sinistro intorno alle 19:30 di ieri 3 ottobre in via del Foro Italico (su un tratto di Tangenziale Est). Ad avere la peggio il motociclista, un italiano di 56 anni, trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dall'ambulanza del 118.

Incidente in tangenziale

In particolare l'incidente ha visto coinvolti una Fiat Punto ed una Honda Transalp. Da accertare la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno terminando i rilievi scientifici gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.

Chiusa la Galleria Giovanni XXIII

Per consentire l'intervento dei soccorritori è stata chiusa al transito la Galleria Giovanni XXIII. Inevitabili i disagi al traffico, il tunnel è stato riaperto alla circolazione stradale intorno alle 22:30.