Incidente sulla Tangenziale Est, Smart finisce fuori strada: due donne in codice rosso

Incidente sulla Tangenziale Est, all'altezza dell'uscita di via Salaria. Una Smart è andata fuori strada senza coinvolgere altri veicoli. Le due ragazze che erano a bordo dell'auto sono rimaste ferite. Una è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Gemelli, in prognosi riservata, un'altra all'Umberto I in codice rosso.