Incidente sulla Tangenziale Est: morta 41enne alla guida di una moto

Incidente sulla Tangenziale est all'alba di oggi. Intorno alle 6 e 45 una donna di 41 anni è rimasta vittima di un sinistro avvenuto sulla Nuova Circonvallazione Interna, in direzione San Giovanni, poco dopo l'uscita della galleria.

La donna si trovava a bordo di una moto Honda KF04. Stando ai primissimi accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Locale del gruppo Sapienza, intervenuti sul posto per i rilievi, avrebbe perso da sola il controllo del veicolo.

Sono comunque in corso ulteriori indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi, anche grazie alla analisi delle immagini che verranno acquisite dalle telecamere. La galleria è rimasta chiusa il tempo necessario per consentire le operazioni.