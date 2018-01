Incidente sulla Tangenziale est: scooterista cade per olio sull'asfalto, è grave

Incidente sulla Tangenziale Est oggi 17 gennaio. E' successo in direzione della Salaria, prima del Verano. Intorno alle 10:45 circa, uomo uomo a bordo del suo scooter Kymco Downtown ha perso il controllo del mezzo rotolando sull'asfalto. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I.

A raggiungere il luogo dell'incidente anche gli agenti del II Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale che, dopo aver effettuato i rilievi scientifici, hanno determinato che a causare la caduta dello scooterista sia stata una chiazza d'olio presente sulla carreggiata. Traffico in zona con code per lo svincolo di Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico.