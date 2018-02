Fuori strada sulla Tangenziale Est: 22enne muore sbalzato fuori dall'auto

Incidente mortale in Tangenziale Est dove un ragazzo ha perso la vita ed altre due persone sono rimaste gravemente ferite. L'ennesimo morto sulle strade della Capitale si è registrato intorno all'1:00 di stanotte quando il conducente di una Opel Agila ha perso il controllo della vettura. Uscita fuori strada l'auto, uno dei passeggeri è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Per lui, un 22enne italiano, non c'è stato nulla da fare.

Incidente mortale Tangenziale Est

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente mortale avvenuto sul vecchio tracciato della Tangenziale Est, poco prima dell'uscita per la Stazione Tiburtina, mentre l'Opel Agila viaggiava in direzione Salaria-Stadio Olimpico.

Due feriti

Feriti gravemente anche il conducente ed un secondo passeggero, entrambi 20enni. I due sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in codice rosso all'ospedale San Giovanni ed al Policlinico Umberto I. Per il 22enne invece non c'è stato nulla da fare. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Due mortali in Tangenziale in pochi giorni

Sempre sulla Tangenziale Est, la notte dello scorso 2 febbraio, aveva perso la vita un altro giovane, il 21enne Francesco Maria Dorsa, deceduto dopo che la Jaguar sulla quale viaggiava è uscita fuori strada impattando violentemente contro un albero all'altezza dell'uscita della via Salaria, sempre in direzione Olimpico. Ferito gravemente anche il conducente dell'auto.