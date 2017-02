Incidente in Tangenziale: auto precipita nel deposito Atac di Portonaccio

1 / 12

E' letteralmente volato nel deposito Atac che si trova sotto la Tangenziale Est. A scavalcare il guardaril con la propria vettura un ragazzo a bordo di una Volkswagen Polo. Rimasto incastrato nelle lamiere della macchina, che ha terminato il proprio volo ribaltata da una altezza di oltre 5 metri, il 56enne romano che si trovava alla guida è stato estratto dall'auto da due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma che l'hanno poi affidato alle cure del personale medico del 118. Ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma.

CON L'AUTO NEL DEPOSITO - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno svolgendo accertamenti cinque pattuglie di agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. In particolare il sinistro si è registrato intorno alle 8:00 poco prima dell'ingresso della Galleria della Nuova Circonvallazione Interna, direzione via Salaria. Qui l'utilitaria tedesca condotta dal giovane è uscita di strada ed è letteralmente volata all'interno del deposito del IV Municipio Tiburtino dell'Azienda dei Trasporti romana.

TRAFFICO - Inevitabili i risentimenti alla normale viabilità, difficoltà di circolazione e forti rallentamenti si registrano in entrambe le carreggiate della Tangenziale Est. Risentimenti in tutta la zona con code nel tratto urbano dell'A24 fra Portonaccio e Galla Placidia. Sul posto per la regolazione del traffico anche i 'caschi bianchi' del II Gruppo Sapienza dei vigili urbani.



